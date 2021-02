Coronavirus à Mulhouse, un an après le tsunami : "l'hôpital a fait face"

C'était il y a un an : un tsunami de cas de Covid-19 s'abattait sur Mulhouse. En dix jours, l'hôpital est saturé de patients. Une cinquantaine sont en réanimation, soit une fois et demie la capacité habituelle. Retour sur cette situation hors-norme avec Marc Noizet, le chef du service des urgences.

Mulhouse engloutie par l'épidémie de coronavirus. C'était il y a un an, fin février, début mars 2020. La première vague de contamination déferlait sur la ville. En dix jours, l'hôpital déborde de patients, une cinquantaine sont en réanimation. Ils seront jusqu'à 90 au plus haut de la crise avec 500 hospitalisations. Un hôpital militaire est installé sur le parking pour épauler des services complètement submergés. Marc Noizet, chef du service des urgences du SAMU 68 revient sur la situation avec France Bleu Alsace.

Un raz-de-marée de cas

Les premières contaminations s’accélèrent fin février dans le Haut-Rhin. "C'est le week-end du 1er mars où les choses s'emballent", se rappelle Marc Noizet, cela commence par le centre 15." Les appels s'enchaînent. En cinq jours, l'activité est multipliée par quatre.

En mars 2020, les patients s'agglutinent progressivement à l'hôpital de Mulhouse © Maxppp - Darek SZUSTER

Une semaine plus tard, ces appels se traduisent par des patients. A ce moment là, difficile pour les équipes médicales de prendre du recule sur la situation. "On a pas eu le temps de penser, tous les jours il fallait se réorganiser. Il fallait faire face, trouver des moyens, modifier les organisations..."

L'hôpital saturé

Le 13 mars, l'hôpital de Mulhouse perd pied. Les services Covid n'arrivent plus à absorber l'arrivée des patients. "On regarde la courbe, qui est exponentielle d'un jour à l'autre, on se dit : là, on ne passera pas ce week-end", décrit le docteur, "il va y avoir une cassure, on va être en rupture de soins."

Ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de saturation en France, elle n'a aucune commune mesure avec celle du printemps dernier" - Marc Noizet, chef du service des urgences du SAMU 68."

En dix jours, une cinquantaine de patients envahissent le service de réanimation, soit une fois et demie la capacité habituelle de l'hôpital.

"L'armée va venir sur Mulhouse"

Les opérations de transfert se multiplient. Il faut désengorger l'hôpital de Mulhouse. Des trains TGV et des avions militaires sont aménagés pour déplacer les malades. "On transfert entre quinze et vingt patients par jour dans tous les coins de France", se remémore le patron des urgences. Le gouvernement emploie alors les grands moyens : l'armée est appelée en renfort.

C'est de la médecine de guerre, dans le sens où les infrastructures sont dépassées voire débordées" - Marc Noizet, chef du service des urgences du SAMU 68.

Un hôpital de campagne est installé sur le parking du 21 au 23 mars pour accueillir jusqu'à trente patients sous des tentes. "C'est très symbolique, c'est quelque chose qui amenait une lueur d'espoir dans un paysage excessivement sombre", déclare Marc Noizet, cela a permis d'avoir une rotation beaucoup plus importante et d'avoir des ressources supplémentaires."

Une trentaine de lits de réanimation était installée sous des tentes sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. © AFP - SEBASTIEN BOZON

Fin mars-début avril, les courbes commencent à s'inverser. Le pic de l'épidémie a été de 500 malades hospitalisés en médecine et jusqu'à 90 en réanimation.

Un an après : "un sentiment de fierté"

Avec le recul le docteur évoque d'abord un "sentiment de fierté pour le système de santé. La reconnaissance de cette solidarité hors-norme et de cette mobilisation hors-norme, avant de poursuivre,"quelques mois avant le personnel hospitalier était dans les rues. Cette crise hors-norme a permis de prouver que si, on en était capable."

Plantu, le caricaturiste du journal Le Monde, a offert cette caricature à Marc Noizet. © Radio France - Photo prise par Julien Penot

Personne n'a cédé sous le découragement" - Marc Noizet, chef du service des urgences du SAMU 68.

La crise sanitaire a renoué le lien et la solidarité entre les équipes médicales. "On a retrouvé une cohésion face à un mal commun, même si, évidemment, il y a des séquelles profondes", conclut le docteur.