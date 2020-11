Coronavirus : à Nancy, cinq décès de résidents à l'EHPAD Notre Maison

L'EHPAd Notre Maison à Nancy qui accueille plus d'une centaine de résidents reste confiné ce mercredi 11 novembre, 15 nouveaux cas positifs de personnes âgées ont été enregistrés, quatre chez les personnels. L'alerte a été donnée le 23 octobre dernier lors de la découverte d'un premier cas.

Depuis la découverte du premier cas de Covid-19 le mois dernier, l'EHPAD, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Notre Maison" à Nancy, qui accueille une centaine de résidents est confiné.

Cinq décès de résidents "à ce jour"

Selon un communiqué de la Ville de Nancy, on apprend ce mercredi 11 novembre, que la dernière campagne de tests révèle quinze nouveaux cas positifs parmi les résidents et quatre nouveaux cas positifs au sein du personnel. Cinq personnes âgées sont décédées "à ce jour". Au début du mois, 24 résidents étaient testés positifs et 20 membres du personnel.

Une 3ème campagne de tests proposée dès ce lundi

Une troisième campagne de tests sera réalisée lundi prochain, prévient la mairie, "_ces campagnes seront renouvelées chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas positif au sein de l'établissemen_t".

Parmi les nouvelles mesures prises dans le protocole proposé par le CCAS, la mairie en lien avec l'Agence Régionale de Santé et le CHRU, "le 3e étage de l'EHPAD sera entièrement réservé à l'accueil des résidents positifs. A cette unité sera affectée une équipe soignante dédiée, ce qui permettra de garantir un isolement total de l'unité au sein de l'EHPAD" .

La Ville précise que l'ensemble des chambres "font l’objet d’une désinfection systématique selon le protocole sanitaire recommandé par le CHRU", que "les membre du personnel testés positifs sont isolés à leur domicile".