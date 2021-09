Coronavirus : à Nantes, les équipes de vaccination se déplacent dans les quartiers

Pendant un mois, à Nantes, des équipes d'infirmiers et de médecins se déplacent dans certains quartiers pour permettre aux habitants d'avoir plus rapidement accès au vaccin contre le coronavirus.

Nantes, quartier Bellevue, en ce vendredi après-midi, comme depuis deux jours, c'est dans une salle de la Maison des habitants et du citoyen que Youssef Ech-Chennoufi, interne en dermatologie à Paris, enchaîne les vaccins anti-covid. A ses côtés, des infirmières, des bénévoles de la protection civile qui s'assurent qu'après l'injection tout va bien.

De la mi-septembre à la mi-octobre, la Ville de Nantes et l'Agence régionale de santé ont décidé que des équipes installeront au sein de différents quartiers des centres éphémères. Trois-quatre après-midis pour éviter aux habitants d'avoir à se déplacer au grand centre de la Beaujoire. C'est avec ou sans rendez-vous, c'est gratuit, il faut amener avec soi sa carte vitale.

"Les déserts médicaux, ce n'est pas que dans les campagnes" - Docteur Ech-Chennoufi

"Les déserts médicaux, ce n'est pas que dans les campagnes. De plus en plus dans les quartiers, on va dire, entre guillemets sensibles, il y a de moins en moins de gens qui s'installent, surtout de médecins, de professionnels de santé. Les habitants n'ont pas au quotidien un interlocuteur, qui explique, fait de la prévention", constate Youssef Ech-Chennoufi. Lui a passé toute son enfance et son adolescence dans ce quartier explique que les habitants ont moins le "reflexe santé" et sont moins enclins à consulter, demander conseils. Avec ses collègues, pendant les quatre jours passés à Bellevue, il raconte avoir aussi du beaucoup renseigner "et mettre à nu toute cette désinformation qu'ils ont pu lire sur Facebook, recevoir sur d'autres réseaux sociaux."

Un centre au cœur de quartier : de la proximité, moins de contraintes

Chaque après-midi, à Bellevue, c'est environ une cinquantaine de patients qui sont venus. Des patients qui ont pu avoir besoin de temps pour prendre leur décision et qui, selon le Docteur Ech-Chennoufi, ont sauté le pas plus facilement car le centre vient jusqu'à eux. Ne pas avoir à trop se déplacer est une contrainte en moins. Imane, jeune lycéenne, avait fait sa première injection au grand centre de la Beaujoire avec le sentiment "d'une grande usine, on dirait que c'est à la chaîne, ça fait peur. Là, c'est mieux, c'est plus rassurant. Ils prennent plus le temps de nous expliquer." Tout à côté, une maman se dit aussi satisfaite de cette proximité "car j'ai quatre enfants donc je n'ai pas trop de temps."

Dans trois semaines, l'équipe mobile reviendra quartier Bellevue pour les deuxièmes injections. De ce 19 au 21 septembre, c'est quartier Malakoff.