Coronavirus : "à ne pas se faire vacciner, on choisit la collaboration avec le virus", Philippe Berta

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi soir pour présenter des mesures contre le variant Delta du Covid-19 dont la progression contrarie la relance et les "jours heureux" du déconfinement. Le chef de l'État "parlera de la situation sanitaire et de son évolution" et "de l'importance de la vaccination", selon son entourage, alors que le Conseil scientifique pousse à la rendre obligatoire pour certaines professions, dont les soignants. Pour le député Modem du Gard, Philippe Berta, le débat est tranché.

Pour Philippe Berta, en pleine guerre sanitaire, la vaccination doit être obligatoire pour empêcher le retour des contraintes pour tous. "Par l'entremise d'un certain nombre, on va retrouver peut-être nos libertés remises en question dans les semaines qui viennent. La France et les Français ont déjà suffisamment souffert dans les 18 mois écoulés. Et ça peut tendre les situations. C'est encore un appel : allez vous faire vacciner. On est dans un état d'urgence, on est dans un état de guerre contre ce virus dont on avait dit dès le départ que c'était une véritable saloperie".

"Quand on mène une guerre, soit on rentre en résistance, soit on choisit la collaboration. Aujourd'hui, à ne pas se faire vacciner, on choisit la collaboration avec le virus. La bonne solution, c'est d'aller vers la vaccination. Donc c'est un peu abrupt, mais si c'est ça qui peut faire avancer la cause, je retiens ce discours quand même." Philippe Berta, sur France Bleu Gard Lozère

"Il y a d'un côté le démocrate que je suis, qui aimerait bien que les gens puissent être totalement maîtres de leur décision, explique-t-il. Après, il y a le citoyen, qui voit une quatrième vague peut-être pour la fin du mois. Très sincèrement, je ne sais pas comment le pays pourrait le supporter."