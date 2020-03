Coronavirus à New-York : la directrice de la maison de l'Occitanie raconte

Les États-Unis sont touchés de plein fouet par l'épidémie mondiale de Covid-19 en particulier l'état de New York avec 25.000 cas, la moitié du total aux Etats-Unis, et 210 morts (chiffres du vendredi 27/03/20). C'est là que vit Mathilde Bernard la directrice de la maison de l'Occitanie une antenne du conseil régional installée sur la célèbre 5th Avenue. C'est un pôle d'aide pour les entreprises de notre région qui souhaitent exporter au pays de l'oncle Sam ou les entreprises américaines qui souhaitent investir en Occitanie.

Des américains incrédules

Mathilde Bernard était en France début mars lorsque l'épidémie sévissait déjà, de retour à New-York elle a alerté ses amis sur le danger imminent mais ils ne voulaient pas la croire : "ils pensaient que le virus n'arriverait pas aux Etats-Unis. Avec l'explosion du nombre de cas , ils ont du se rendre a l'évidence mais ça a été un choc" raconte l'expatriée.

Depuis la mi mars les écoles, les restaurants, les bars, les cinémas tous les lieux accueillants du public ont fermés leurs portes, la maison de l'Occitanie aussi. Les trois salariées sont en télétravail. "On est toujours actif, les entreprises nous contactent, on répond par mail, on est une sorte de Hotline. Ce qui change juste c'est que nos événements ont été reportés. Les rues sont désertes, le gouverneur de NY nous demande de rester chez nous le plus possible mais contrairement à la France nous n'avons pas d'autorisation de sortie à présenter pour sortir " explique Mathilde Bernard.

Manque de lits pour les cas graves

Comme partout, la question qui se pose est celle du nombre de lits nécessaires pour les malades graves. Les autorités redoutent la pénurie, le plus grand centre des congrès de la ville a été transformé en hôpital avec 1000 lits. Il sera agrandit si besoin.

J'ai eu beaucoup d'appels de proches en France inquiets mais bizarrement ici on ne ressent pas trop l'angoisse. Cela dit je commence à réaliser qu'il va y avoir des soucis de places

Autre interrogation qui va payer les frais d'hospitalisation? Heureusement, à la maison de l'Occitanie le personnel bénéficie d'une bonne assurance santé via le contrat de travail mais c'est loin d'être le cas de tous les américains. Pour eux, le président Donald Trump a fait un premier geste, les tests de dépistage sont gratuits.