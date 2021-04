Coronavirus : à Noirmoutier, le centre de vaccination refuse les personnes du continent

Peut-on se faire vacciner où on veut, si le centre de vaccination de son lieu de domicile est complet ? En principe, la réponse est oui, mais il appartient à chaque centre de vaccination d’en décider… Un habitant de Pornic, en Loire-Atlantique, en a fait l'expérience. Voulant se faire vacciner avec son épouse, et comme il n’y avait pas de créneau disponible dans son secteur, il s'est inscrit à Noirmoutier, en Vendée. Mais au final, le centre de vaccination de l'île vendéenne a annulé ses rendez-vous, parce qu’il n’a pas assez de doses.

Pierre a pris ces rendez-vous sur Doctolib, et a ensuite appelé à Noirmoutier pour savoir quels documents il fallait amener. Bien lui en a pris, puisqu'on lui a dit que ce n'était pas possible : le centre de vaccination de Noirmoutier de prend que des personnes habitant dans l'île. Pour Pierre, ça n'a pas de sens : « le souhait de l’ARS, c’est que tous les gens soient vaccinés le plus vite possible, alors, je ne comprends pas. La réponse que la dame m’a faite au téléphone, qu’il faut que je me fasse vacciner à Pornic parce que j’habite Pornic, ça me parait aberrant ».

"Je ne suis pas choqué par ce choix" - Etienne Le Maigat, délégué de l'ARS en Vendée

Au centre de vaccination de Noirmoutier, on nous explique qu'il n'y a pas le choix. Comme il n'y a pas assez de doses, la décision a été prise de ne pas planifier de rendez-vous de personnes hors commune. Priorité aux habitants de l’île donc. Ca n’a rien d'aberrant, vu le manque de vaccins, estime le responsable de l'ARS en Vendée, Etienne Le Maigat. C'est lui qui réparti les doses entre les différents centres : « on a un nombre de doses qui est limité. Si, à un moment donné, il doit y avoir des priorités pour telles ou telles personnes, je ne suis pas choqué que les centres de vaccination décident de privilégier les populations qu’ils desservent ».

A Noirmoutier, on l'assure : cette décision de ne pas accueillir des personnes du continent n'est pas une position de principe. Quand le nombre de vaccin sera plus important, le centre de vaccination pourra prendre des rendez-vous pour tout le monde. "Les plannings sont revus en permanence pour s’ajuster aux livraisons de vaccin » a indiqué récemment à la mairie le professeur Cyrille Vartanian, responsable du centre de vaccination. « Les dotations prévisionnelles devraient permettre une réelle accélération de la vaccination dans le centre début mai".