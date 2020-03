Coronavirus : à Orléans, "les gens appellent le 15 pour des choses pour lesquelles ils ne devraient pas"

A Orléans, le nombre d'appels téléphoniques au 15 a explosé depuis lundi, en raison de la présence du coronavirus. Le patron du SAMU demande à la population de suivre les recommandations officielles et de composer le 15 uniquement en cas de syndromes respiratoires et de retour d'une zone "à risques"

C'est la conséquence de la présence du coronavirus : le nombre d'appels reçus par le 15 à Orléans depuis le début de la semaine a explosé. 1142 appels téléphoniques lundi 2 mars (+68% par rapport à la même journée en 2019), 915 appels mardi, 802 appels mercredi...etc

Cellule de crise activée au SAMU 45

"Cela augmente sensiblement notre activité et nos délais de réponse", explique le responsable du SAMU 45 Stéphane Bathellier. Face à cet afflux, et en raison du premier cas de coronavirus avéré à Orléans, une cellule de crise a été activée ce jeudi : "nous avons rappelé des personnels supplémentaires, deux médecins et deux assistants de régulation médicale pour traiter tous ces appels", afin de "trier" les urgences classiques des appels pour suspicion de grippe ou coronavirus.

Coronavirus : quand appeler le 15 ?

"La difficulté, c'est que les gens n'écoutent pas les recommandations et nous appellent pour des choses pour lesquelles ils ne devraient pas nous appeler", regrette le docteur Stéphane Bathellier. "Il faut appeler le 15 quand vous avez un syndrome respiratoire, de la fièvre, une toux, et que vous revenez d'une zone à risques identifiée par le ministère de la santé".

"On a de multiples appels de gens qui ont peur, qui on croisé quelqu'un qu'il pense revenir d'Italie... et ça n'a aucun sens. Nous, on a besoin d'avoir uniquement les appels qui respectent ces deux critères pour pouvoir traiter les urgences classiques qui, elles aussi, sont en hausse actuellement".

Un nez qui coule et de la fièvre, ce n'est pas inquiétant"

"Un nez qui coule des courbatures et de la fièvre, ce n'est pas inquiétant, ça se traite avec un doliprane", rappelle le docteur Bathellier, "ce qui doit inquiéter les gens, c'est une douleur dans le thorax associée à une gêne respiratoire et une sensation d'essoufflement, c’est ça qui doit inciter les gens à appeler le 15".