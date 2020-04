Coronavirus : A Orléans un drône en appui de la police municipale pour surveiller le respect du confinement

La mairie d'Orléans annonce un renforcement des contrôles des dérogations de sortie par sa police municipale et la police intercommunale des transports. Elle dit observer et craindre un certain relâchement. Les médiateurs reviennent dans les quartiers et un drône pourra être utilisé en appui