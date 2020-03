Coronavirus : à partir de lundi 15 centres de soins dédiés ouvrent à Toulouse

C'est un défi de plus qu'ont relevé les médecins en prévision du pic d'épidémie à venir du coronavirus. En dix jours, à l'appel de l'ordre des médecins et avec l'Agence régionale de santé, les praticiens toulousains se sont organisés pour pouvoir tenir quinze centres médicaux comme autant de chaînons entre les cabinets classiques et l'hôpital. Comme à Colomiers, la municipalité de Toulouse a fourni les locaux nécessaires. Au nombre de douze.

Ouverture lundi 23 mars à 9h

Quand : dès lundi, de 9h à 12H et de 14h à 17h. Du lundi au vendredi

dès lundi, de 9h à 12H et de 14h à 17h. Du lundi au vendredi Pour qui : les personnes qui présentent les symptômes du Covid-19. Elles seront prises en charge et suivies dans ces centres de soin afin de ne pas être en contact ou contaminer les patients plus "classiques" qui transitent par les cabinets médicaux. Mais aussi pour ne pas engorger les urgences de l'hôpital.

les personnes qui présentent les symptômes du Covid-19. Elles seront prises en charge et suivies dans ces centres de soin afin de ne pas être en contact ou contaminer les patients plus "classiques" qui transitent par les cabinets médicaux. Mais aussi pour ne pas engorger les urgences de l'hôpital. Par qui : les médecins généralistes vont se relayer et le dispositif pourra monter en puissance progressivement pour traiter le flux des patients.

Les locaux mis à disposition de la mairie seront désinfectés tous les jours . Les salles socio-culturelles ou de spectacle comme le Métronum ou le théâtre des Mazades, gérées par la ville, ont été réaménagées pour permettre aux soignants d'accueillir les patients.

Ne pas laisser de cas dans la nature

L'objectif de l'ordre des médecins c'est aussi de rassurer les patients et qu'ils viennent en confiance dans ce lieu dédié. "Il ne faudrait pas que la peur éloigne des patients du monde médical, et qu'on perde des chances de soigner des cas" résume Stéphane Oustric, président de l'ordre des médecins de Haute-Garonne.

La liste des 15 centres à Toulouse

- MJC des Ponts-Jumeaux - 2 port de l'Embouchure, 31000 Toulouse

- Centre culturel Bellegarde - 17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse

- Centre d'animation Bordeblanche - 5, rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse

- Centre Culturel Alban Minville - 1, place Martin Luther King, 31100 Toulouse

- Centre animation Saint Simon – 10, chemin de Liffard, 31100 Toulouse

- SOS Médecins - 24 route d'Espagne, 31100 Toulouse

- MMG La Faourette - 142 rue Henri Desbals 31100 Toulouse

- Le Metronum - 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

- Théâtre des Mazades – 10 avenue des Mazades, 31200 Toulouse

- Espace Saint Cyprien - 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse

- Maison des Associations Niel - 3 Place Guy Hersant, 31400 Toulouse

- Salle Pont des Demoiselles - 7, avenue Antoine Saint-Exupéry, 31400 Toulouse

- Centre animation Soupetard - 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse

- Salle Achiary - 42 rue Henriette Achiary, 31500 Toulouse

- MSPU La Providence - 1 avenue Louis Blériot, 31500 Toulouse

Et n'oubliez pas : en cas de symptômes évoquant le COVID-19, il faut rester à domicile, ne surtout pas se déplacer chez son médecin ou aux urgences, éviter les contacts et appeler un médecin . En cas de difficultés respiratoires et signes d'étouffement, faites le 15.

Le numéro vert pour toute information : 0800 130 000.