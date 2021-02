Coronavirus : à peine ouvert, le centre de vaccination d'Arudy est déjà complet pour quatre semaines

Un nouveau centre de vaccination contre le coronavirus ouvre ses portes en Béarn, ce jeudi. Installé à Arudy, dans la salle d’Espalungue, il s’agit d’un des premiers centres ruraux de vaccination non intégré à un centre hospitalier. La totalité des médecins et près d’une vingtaine d’infirmiers libéraux de la Vallée d’Ossau ont répondu présent pour participer à la mise en place de ce centre de vaccination. La demande est forte, avant même son ouverture, les rendez-vous étaient complets pour quatre semaines.

Seulement 36 doses par semaine

Le nombre limité de vaccin mis à disposition du centre restreint la prise de rendez-vous. Pour le moment, le centre ne dispose que de 36 doses de vaccins par semaine. "On espère évidemment disposer très rapidement de plus de doses car on est en capacité de vacciner cinq fois plus mais comme partout en France, on fait avec ce que l'on a", explique le président de la Communauté commune de la vallée d'Ossau. "_Nous avons 1.200 personnes de plus de 75 ans en Vallée d'Ossau mais pour le moment nous disposons que de 10% des vaccins nécessaires pour vacciner toutes ces personnes_. Dès qu'on en aura plus, on vaccinera plus bien sûr. Il faut être patient," demande Jean-Paul Casaubon.

Une plateforme téléphonique dédiée pour prendre rendez-vous

Une ligne téléphonique dédiée au centre de vaccination a été mis en place. Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous. Le numéro pour prendre rendez-vous est le 05 59 14 29 18, ouvert chaque jour sauf le week-end de 9 h à 12 h. Les premiers vaccins sont réservés aux seuls professionnels de santé, aux personnes âgées de 75 ans et plus et aux personnes souffrant d’une pathologie chronique conformément aux recommandations nationales.