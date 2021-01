Coronavirus : à peine ouvert, le centre de vaccination de La Flèche affiche déjà complet

Opérationnel depuis ce jeudi 21 janvier 2021, le centre de vaccination contre le covid-19 de La Flèche (Sarthe) a déjà rempli tous ses créneaux de rendez-vous. La mairie demande de ne plus appeler le numéro dédié jusqu'à nouvel ordre.

A peine ouvert, déjà complet : comme dans de nombreuses villes de France, le centre de vaccination covid-19 de La Flèche (Sarthe) croule sous les demandes de rendez-vous. Il n'y a plus aucun créneau ouvert à la réservation dès ce jeudi 21 janvier 2021 et ce "jusqu'à nouvel ordre" indique la mairie, ajoutant qu'elle communiquera "en temps réel" par voie de presse et sur les réseaux sociaux dès que de nouveaux créneaux seront disponibles dans ce centre installé salle Printania.

50 doses quotidiennes

"Le calendrier est complet à l’heure actuelle pour les 50 doses quotidiennes délivrées par l’État", précise la mairie, dont le numéro dédié à la prise de rendez-vous pour la vaccination avait ouvert mercredi 20 janvier. "Il n’est pas nécessaire d’appeler le numéro spécifique mis en place par la mairie ni de vérifier la disponibilité sur Doctolib jusqu’à nouvel ordre. [...] Pour toute question liée à la vaccination merci de ne pas appeler le standard de la mairie de La Flèche ni celui du centre administratif Jean Virlogeux".

Sept lieux de vaccination pour les plus de 75 ans ont ouvert depuis le lundi 18 janvier en Sarthe, en attendant celle du centre de vaccination grand pulic de l'hôpital du Mans, prévue lundi prochain. Le seul centre actif pour l'instant dans le sud-Sarthe est celui de La Flèche. Le prochain centre à ouvrir devrait être celui de Saint-Calais, "dans les prochains jours", avait indiqué en début de semaine le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes.