Coronavirus : "on a peur mais on a un rôle essentiel", témoignages de caissiers et de caissières icaunais

C'est devenu l'un des métiers essentiels durant cette crise. Les caissières et les caissiers sont aussi en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. La plupart d'entre eux doivent rester en poste malgré les risques. Avant et au début du confinement, ces employés ont même dû faire face et gérer la cohue des clients qui ont dévalisé les rayons.

Des vitres en plexiglas aux caisses

Joëlle est caissière depuis 30 ans. Elle travaille au Carrefour City de Sens, elle est rassurée par les mesures de protection prises par son employeur mais regrette l'inconscience de certains clients : "On a des masques, on a des gants, on a du désinfectant aussi pour nos protéger et nettoyer nos caisses. Notre patron a même commandé des vitres en plexiglas qui doivent être installées aujourd'hui ou demain. Et puis on demande aux clients de respecter les distances, on leur rabâche tout le temps d'être à plus d'un mètre."

Véronique travaille au Carrfour Market à Auxerre, elle dénonce le comportement de certains clients : " c'est très difficile, les gens dévalisent les rayons, ils achètent 30 kilos de pâtes, 30 kilos de papier toilette... _Certains clients sont agressifs et ont du mal à comprendre les distances de sécurité_".

On a des clients, des personnes âgées qui viennent faire leur course tous les jours

Mais dans leur grande majorité les clients sont respectueux tempère Joëlle même si c'est vrai les d'incivilités n'ont pas disparu : " les gens n'ont pas de patience, montre des gestes d'agacement car ils doivent patienter, attendre leur tour. Parfois, on limite l'accès au magasin quand il y a trop de monde. Les clients ont encore du mal à prendre conscience de ce qui se passe. On a des clients, des personnes âgées qui viennent faire leur course tous les jours. On leur dit d'essayer de faire leur course pour la semaine, de limiter les sorties. Certains nous répondent : 'ah mais ce n'est pas grave moi j'ai connu la guerre'. On répond : 'oui mais nous on a encore des années à vivre'. Certains clients nous remercient. On a même un client qui nous a apporté un bouquet de fleur."

C'est notre métier, c'est comme les médecins qui soignent les gens, nous, on est là pour les nourrir

Depuis plusieurs jours, les grandes surfaces équipent mieux leurs employés : gants, masques et même des vitres en plexiglas pour les protéger.

Une prime pour les employés les plus exposés

Certaines enseignes comme Auchan, Carrefour ou encore Intermarché par exemple ont décidé de verser une prime de 1.000 euros à leurs employés les plus exposés au coronavirus. Les grandes surfaces ont dû recruter des intérimaires pour faire face à l'afflux de clients. Marc est l'un de ces intérimaire. Il travaille à Intermarché à Auxerre, il n'a pas hésité à venir renforcer l'équipe. La reconnaissance des clients l'aide à tenir: _" les gens sont contents de nous voir, ça leur permet de parler, ils se confient à nous, ils nous parlent de leurs craintes_, ils nous remercie beaucoup et ils s'assurent aussi qu'on est bien protégés. On dispose de masques, gants et aussi depuis plusieurs jours de vitre en plexiglas à chaque caisse pour limiter au maximum les risques de contamination."