Le bar l'Hacienda café est fermé dès ce soir et ce pour deux mois. Le préfet du Morbihan s'est rendu sur place avec la sous-préfète de Vannes. Tous les clients ayant fréquenté l'établissement entre le 13 et le 19 juillet sont invités à se faire dépister.

Coronavirus à Quiberon : le préfet ferme un bar et invite les clients à se faire dépister

Le préfet du Morbihan et la sous-préfète de Vannes se sont rendus directement au bar l'Hacienda à Quiberon et ont fermé l'établissement pour deux mois. Malgré les restrictions sanitaires, des soirées dansantes y étaient permises.

Le 21 juillet, un saisonnier exerçant au Super U de Quiberon a été testé positif. Neuf cas supplémentaires ont été recensés ce vendredi matin et toutes ces personnes ont fréquenté cet établissement.

Les clients ayant fréquenté ce bar entre le 13 et le 19 juillet sont invités à se faire dépister. Localement, il est possible de se rendre au drive situé au 7 rue de Verdun entre 14h30 et 17h45.

L'ensemble de ces personnes sont invitées notamment à communiquer leurs coordonnées à l'Agence Régionale de Santé via ce mail : ars-bretagne-contact-tracing@ars.sante.fr

Trois nouveaux cas

Au dix personnes contaminées s'ajoute trois nouveaux cas supplémentaires portant à 13 le nombre total de personnes positives au coronavirus à Quiberon. Elles sont désormais toutes isolées à leur domicile.

L'entourage des malades continue d'être dépisté et les investigations pour retrouver des cas contact se poursuivent.