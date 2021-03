Coronavirus : à quoi pourrait ressembler le certificat sanitaire européen ?

Un certificat sanitaire, un "passeport vert", pour faciliter les voyages au sein de l'Union européenne, la commission européennes espère une mise en place avant les vacances d'été a annoncé ce dimanche Thierry Breton. Le projet de certificat va être présenté ce mercredi mais le commissaire au Marche intérieur a dévoilé les grandes lignes sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1-CNEWS-Les Echos. Il précise qu'il contiendra des informations "qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test". "Il sera soit sous forme électronique, soit papier", pour respecter ceux qui n'ont "pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c'est leur droit", a poursuivi le commissaire. Le certificat ou passeport sera doté d'un code QR, gratuit, il sera dans la langue de chaque pays et traduit en anglais, et il "sera valable dans tous les pays de l'Union européenne" avec un espoir de mise en service en juin pour "préserver la saison touristique".

Un projet de passeport clivant

Les 27 pays de l'Union ne sont pas sur la même ligne politique et sanitaire. La France par exemple s'oppose à un passeport vaccinal et lui préfère un "pass sanitaire" contrairement à d'autres pays comme la Grèce. Le Danemark, lui, a déjà annoncé le lancement prochain d'un passeport vaccinal et la Suède promet la même chose "avant l'été". Plus largement, le principe d'un certificat vaccinale s'impose dans d'autres pays comme l'Islande. En Israël, un passeport vaccinale a été octroyé aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19. Ils peuvent s'asseoir dans un café et de manger au restaurant. Par ailleurs, des discussions sont en cours entre les pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), a indiqué dimanche dernier la ministre canadienne de la Santé.

Retard de livraison de doses AstraZeneca, inacceptable et incompréhensible pour Thierry Breton

Le commissaire européen a été interrogé sur les annonces par AstraZeneca de nouvelles réductions des livraisons de son vaccin contre le Covid-19 à l'Union européenne. Thierry Breton juge cette situation "inacceptable pour moi, ou en tout cas incompréhensible". Selon, ces retards peuvent traduire "un dysfonctionnement dans la chaîne logistique". Il refuse en l'état d'envisager en l'état des poursuites judiciaires de l'UE contre le laboratoire suédo-britannique.