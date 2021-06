Coronavirus : à quoi ressemblera le grand départ du Tour de France à Brest ?

Le taux d'incidence dans la métropole brestoise est plus de deux fois supérieur à la moyenne du département du Finistère. A deux semaines du grand départ du Tour de France, les autorités invitent la population à maintenir les gestes barrières et à continuer à se faire vacciner.

Les autorités conseillent aux spectateurs du Tour de France de ne pas se masser sur le départ, mais de profiter de tout l'itinéraire de la première étape entre Brest et Landerneau

A 17 jours du grand départ du Tour de France qui sera donné à Brest, les chiffres de l'épidémie de Covid ne sont pas très bons dans le Pays de Brest. Avec 127 cas pour 100.000 habitants, le taux d'incidence est plus de deux fois supérieur à la moyenne départementale (55,3 cas pour 100.000 habitants), et presque deux fois au dessus de la moyenne nationale (68,7 cas pour 100.000 habitants). Alors dans ce contexte, à quoi va ressembler le grand départ du Tour de France le samedi 26 juin ?

"On ne va certainement pas mettre un gendarme derrière chaque spectateur, annonce Ivan Bouchier, le sous-préfet de Brest. Ce sera un grand départ classique du Tour de France et les spectateurs seront évidemment les bienvenus en bord d'itinéraire." Le représentant de l'Etat dans le pays de Brest invite les fans de la Grande Boucle à profiter de tout l'itinéraire entre Brest, Quimper et Landerneau et à ne pas se masser derrière les barrières du départ.

Le taux d'incidence dans la métropole de Brest ne baisse pas depuis plusieurs semaines, indique ce mercredi la délégation de l'Agence régionale de santé dans le Finistère. "Peut-être qu'on paye aujourd'hui le fait d'avoir été extrêmement protégés pendant toute l'épidémie, analyse le professeur Eric Stindel, président de la Commission médicale d'établissement du CHRU de Brest. Le taux de protection naturelle liée à l'infection de patients par le Covid est beaucoup plus faible chez nous, du coup nous avons une protection plus faible sur la métropole et sur le bout de la Bretagne."

Malgré tout, les cas de Covid_19 sont beaucoup moins graves qu'il y a quelques semaines et la situation à l'hôpital est "très détendue, poursuit le professeur Stindel. On oscille entre zéro et cinq patients depuis une quinzaine de jours." Mais le taux d'incidence reste élevé parmi les populations jeunes, avec un taux d'incidence de 131 cas pour 100.000 habitants chez les 16-25 ans.

Les autorités invitent donc la population à maintenir les gestes barrières et à continuer à se faire vacciner. Dans le Finistère, 47% des adultes ont reçu une première dose de vaccin, 22% les deux. Et l'ARS le rappelle : à partir de ce vendredi, les enfants de plus de 12 ans pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner.