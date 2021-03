Coronavirus : À Rabastens, les premiers tests salivaires arrivent dans les écoles

Les tests salivaires arrivent dans les écoles de notre région. Dans la Tarn, à Rabastens, l'École maternelle et élémentaire de Las Peyras a ouvert le bal dans le département. Ce vendredi matin, 100 enfants du complexe scolaire se sont fait tester.

À l'origine, un prélèvement salivaire avec crachat devait avoir lieu mais grâce à l'Hôpital du Tarn, le dépistage est plus ludique. Il suffit d'un petit bâtonnet que l'enfant frotte dans sa bouche pendant 8 minutes.

Casser les chaînes de contaminations

Dans l'optique de renforcer encore la politique de dépistage et suite à l’avis de la Haute autorité de santé, le déploiement de ces tests salivaires dans l'académie de Toulouse va s'intensifier, avec plusieurs objectifs. Le premier, casser les chaînes de contamination et prévenir les nouveaux cas de Covid-19.

Le recteur de l'académie de Toulouse Mostafa Fourar prévient, "si plus de trois cas sont recensés dans une classe, elle sera fermée. Mais ces tests vont nous donner _un coup d'avance sur l'épidémie_. On en fera une fois par semaine dans toutes les écoles du département et aussi, en dehors du Tarn bien sûr". Grâce à ces tests réguliers, l'épidémie sera surveillée pour éviter de nouveaux clusters.

Un dépistage rassurant et ludique pour les enfants

Dans la classe de CP et moyenne section de l'école maternelle, l'institutrice Sylvie a préparé ses élèves à ces tests. Des enfants sereins et surtout une rapidité d'exécution : "En 30 min, onze enfants ont pu être testé et nous avons repris notre cours. C'est efficace et les enfants réagissent plutôt bien. C'est comme une petite sucette, ce n'est pas gênant" affirme la professeure.

Les parents sont rassurés, près de 80% ont donné leur accord pour un test salivaire sur leur enfant à l'École Las Peyras.