Coronavirus : présents sur le marché, des producteurs rémois veulent renforcer la livraison à domicile

Malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, liée au Covid-19, les marchés restent ouverts pour le moment à Reims. Par crainte de voir les clients fuir les allées, les producteurs réfléchissent à des solutions pour sauver leur activité, notamment via les livraisons à domicile.

"Pour l'instant l'activité bat son plein, l'avenir reste incertain", nuance Patrick Cognard. Derrière son stand du marché du Boulingrin à Reims (Marne), le producteur de volailles constate les "effets positifs" liés à la pandémie de Coronavirus. "On voit davantage de clients, les paniers sont bien remplis parce que certains font des réserves", raconte le président de l'association des commerçants du Boulingrin.

"On est dans l'inquiétude"

Le commerçant reste prudent, "on ne maîtrise pas l'avancée du virus, ni l'évolution des consignes de confinement", explique-t-il. "Il est clair que pas mal de commerçants vont s'adapter. On réfléchit, avec ceux qu'ils le peuvent, a proposer des services de livraison à domicile. Je le fais déjà, je vais faire le point avec mes enfants voir si on peut communiquer avec nos clients habituels et accentuer nos propositions de livraison", affirme Patrick Cognard.

Montrer l'exemple

En attendant, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes instaurée par le gouvernement vendredi, les marchés restent ouverts et accueillent du public. Sur le présentoir du producteur marnais se trouve une affiche "Coronavirus" rappelant les consignes sanitaires à respecter. "On doit aussi les respecter, on est certains que les clients vont de plus en plus observer notre comportement, on se doit de montrer l'exemple. Il faut que l'on soit sérieux et irréprochables", explique Patrick Cognard.