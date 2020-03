Coronavirus à Rennes : la police s'inquiète du nombre de personnes dans les rues

Le mot d'ordre "sauvez des vies, restez chez vous" peine encore à entrer dans les esprits des Rennais d'après les forces de l'ordre présentes en masse sur le terrain depuis le début de la semaine pour contrôler les attestations de déplacements.

98 des personnes contrôlées ont leur attestation de déplacement.

"C'est impressionnant le nombre de personnes qui se sont découvertes une passion pour le jogging depuis quelques jours", déplore le commandant Moal, chef du service d'ordre et de sécurité à Rennes. Les jours passent depuis l'annonce du confinement décidé par Emmanuel Macron afin de lutter contre la propagation du Covid-19, et certains semblent ne pas prendre la mesure de la situation à en croire les forces de l'ordre.

Les forces de l'ordre constatent bien plus de joggeurs qu'à l'accoutumé ces derniers jours.

"Il faudrait peut-être mettre en comparaison les chiffres du coronavirus avec des événements majeurs du passé pour que les gens réalisent le danger. Il y a une centaine de morts par jour désormais en France, c'est quasiment un 13 novembre 2015 par jour, c'est terrible", poursuit le commandant de police.

Un policier contrôle une automobiliste place de Bretagne.

Les bons élèves et les "irrécupérables"

Parmi les nombreux contrôles effectués chaque jour sur plusieurs points clés de la ville de Rennes, comme la place de Bretagne ou encore la route de Lorient, un officier raconte que "_98% des automobilistes, cyclistes et piétons ont leur attestation de déplacement et leur pièce d'identité_, c'est une bonne chose". Mais certains sont des "irrécupérables" confie cet officier :"Regardez ces quatre jeunes dans cette voiture, ils n'ont pas d'attestations et sont en train de consommer du cannabis, on ne sait pas quoi dire pour qu'ils réalisent la situation".

Le défaut d'attestation de déplacement coûte 135 euros d'amende.

Si le confinement n'est pour l'heure pas total, le commandant Moal invite chacun a agir en responsabilité :"Lorsque l'on va faire ses courses on n'y va pas à quatre dans la voiture, ça semble être du bon sens, mais c'est loin de l'être pour beaucoup". Le gradé attire l'attention sur le terrible bilan de nos voisins italiens, qui dépasse ce dimanche 22 mars la barre de 4 000 morts, et s'inquiète sur l'évolution de la situation en France :"Les gens doivent comprendre que ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont en danger, tout le monde l'est. Il va y avoir des pertes très lourdes et des situations familiales dramatiques si ça continue comme ça".

Bien qu'il y ait encore trop de monde dehors, la plupart présentes une attestation en règle

Point positif ce dimanche 22 mars, la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine salue un changement de comportements dans certains endroits du département.