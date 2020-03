Coronavirus à Rennes : six Ehpad ferment temporairement leurs portes aux visiteurs

Alors que l'épidémie de coronavirus progresse en Bretagne avec désormais 47 personnes contaminées ce samedi 7 mars, Rennes déclenche le plan bleu dans six Ehpad de la ville. Les visiteurs ne peuvent plus y entrer et des mesures d'hygiènes renforcées sont mises en œuvre.

Six Ehpad rennais ferment temporairement leurs portes aux visiteurs à partir de ce samedi 7 mars. C'est la conséquence du déclenchement du plan bleu par la ville de Rennes en lien avec l'Agence Régionale de Santé. Les établissements rennais hébergeant des personnes âgées dépendantes concernés par cette mesure sont : Champs Manceaux, Cleunay, Gaëtan Hervé, Raymond Thomas, Le Gast, et Léon Grimault.

47 cas recensés en Bretagne

La ville de Rennes précise que cette interdiction de visite en Ehpad est de vigueur sauf "circonstances exceptionnelles, qui seront appréciées au cas par cas par les équipes des EHPAD, en lien avec les familles. Des mesures d'hygiènes renforcées sont également mis en œuvre".

Ce samedi 7 mars, le bilan de la contamination en Bretagne s'alourdit : 47 bretons sont désormais touchées par le coronavirus. Le plus gros de l'épidémie se situe toujours dans le département du Morbihan où 35 cas ont été recensés dans six communes : Auray, Carnac, Crac’h, Brec’h, Saint-Pierre Quiberon et Saint-Philibert.

Par ailleurs, 5 cas sont confirmés dans le département du Finistère et 7 cas dans le département d’Ille-et-Vilaine.

Interdiction de se rassembler à plus de 5 000 personnes en milieu clos

Concernant les événements et rassemblements publics, le gouvernement a décidé, par arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, tout rassemblement mettant en présence, de manière simultanée, plus de 5000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 15 avril 2020 (et non plus jusqu’au 31 mai 2020). Les préfets de département conservent la possibilité d'interdire ou restreindre des rassemblements de taille inférieure ou en milieu ouvert, si les circonstances locales l’exigent. De telles décisions seront prises, au cas par cas, en lien étroit avec les organisateurs et les maires. A ce stade, la ville de Rennes affirme qu'aucune manifestation ou rassemblement prévu n'est concerné par une mesure d'annulation.