Coronavirus : à Romans-sur-Isère, la désinfection des rues divise

Dissimulés sous leur combinaison intégrale, les agents de la propreté urbaine de Romans ont fait la chasse au coronavirus, ce vendredi matin. Les rues et le mobilier urbain du centre-ville ont été désinfectés à l'aide d'une solution à base de javel diluée. "J'ai dû fermer le magasin quelques minutes pour les laisser pulvériser le produit devant mon commerce, explique Jean-Charles, boulanger. Sa vitrine a été protégée avec du carton. Avec leur lance haute pression, les agents communaux ciblent particulièrement les rues qui longent les commerces en activité. Si le produit n'est pas nocif pour l'être humain, certains s'interrogent.

"Ce produit va finir dans les eaux pluviales et donc dans nos rivières, s'inquiète Antonin, un Romanais. Sous nos trottoirs, il y a toute une faune et une flore qui vit. D'un point de vue écologique, c'est aberrant. A ce que je sache, on ne touche pas les trottoirs avec nos mains ! Et en rentrant chez nous, on retire nos chaussures..." D'autres habitants, comme Sandrine, approuvent la mesure. "A ce stade, la priorité est d'éradiquer le virus, alors toute mesure est bonne à prendre. La ville doit mettre en oeuvre le maximum de dispositifs pour nous protéger".

Efficace ?

Selon le docteur Pierre Pieniek, l'efficacité de cette méthode pour lutter contre la propagation du virus n'est pas prouvée à ce stade. La technique a déjà été utilisée en Chine et en Corée du Sud, "mais on manque de recul pour savoir si cela fonctionne. Il en va de même pour la recherche médicamenteuse : nous avons besoin de faire des tests. Mais c'est un coup d'essai qui vaut le coup d'être fait", résume-t-il. Le gouvernement ne s'est pas prononcé sur l'utilité de la pulvérisation de virucide en extérieur. En revanche, en ce qui concerne le nettoyage du domicile, l'Etat a recommandé l'utilisation de l'eau de Javel pour purifier les surfaces des cuisines ou salles de bains. A Romans, l'opération de désinfection des espaces publics sera renouvelée dès la semaine prochaine.