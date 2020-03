Coronavirus : à Rouen, la solidarité autour des personnels soignants

Les initiatives se multiplient depuis le début de l'épidémie pour faciliter le quotidien du personnel soignant, placé en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. A Rouen, une boulangerie leur offre le petit-déjeuner, et un couple a décidé de mettre à disposition un appartement meublé.

Le personnel soignant ne manque pas de soutien de la part de la population depuis le début de l'épidémie. Tous les soirs, depuis le début du confinement mardi, les français sont invités à les applaudir pendant cinq minutes, depuis leur fenêtre ou leur balcon. Confinés chez soi, difficile de faire plus. Mais certains essaient de leur faciliter la vie à leur échelle. Ainsi cette boulangerie du centre-ville de Rouen a apposé une affichette sur sa devanture, indiquant qu'elle offre le petit-déjeuner "au personnel soignant et aux secours". Manière d'offrir un peu de réconfort à tous ceux qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Un appartement à deux minutes du CHU

A Rouen toujours, un couple a posté une petite annonce sur les réseaux sociaux. Marine Doutté est propriétaire d'un appartement de trois chambres "à deux minutes à pied du CHU" précise le texte. Un meublé qu'elle propose de mettre gratuitement à disposition des infirmiers, médecins, personnel médical en tout cas, qui souhaiteraient s'y reposer ou se rapprocher de l'hôpital pour gagner quelques heures de sommeil. "l'appartement était loué par trois étudiantes qui n'ont plus cours et qui sont rentrées chez leurs parents" explique Marine, "on s'est dit qu'on ne pourrait pas le relouer tout de suite alors autant qu'il soit utile".

L'appartement situé à deux pas du CHU est mis à disposition du personnel de l'hôpital si besoin.

La petite annonce de Marine a été partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux mais pour l'instant, personne ne s'est encore manifesté. L'initiative mérite tout de même d'être saluée.