Coronavirus à Rouen : le cas n'est pas avéré

Rouen, France

La femme hospitalisée au CHU de Rouen depuis lundi 27 janvier 2020 n'est pas contaminée par le coronavirus. Cette patiente revenait de Wuhan, épicentre de l'épidémie, et présentait des symptômes pouvant être reliés au virus. Mais les analyses réalisées infirment cette suspicion. "Il n'y a aucun cas en Normandie", confirme l'Agence régionale de santé.

Un quatrième cas en France

Ce coronavirus a déjà fait plus de 100 morts en Chine d'après les autorités et plus de 4 500 personnes ont été contaminées.

En France, un quatrième cas est avéré. Il s'agit d'un touriste chinois âgé qui se trouve dans un "état clinique sévère", indique le directeur général de la Santé. Cet homme est hospitalisé à Paris.