Coronavirus : à Saint-Étienne une infirmière libérale continue de visiter ses patients "Covid"

Alors que le nombre de patients hospitalisés baisse pour la première fois en France depuis le début de la crise du coronavirus, les personnels hospitaliers continuent de faire front notamment dans la Loire et en Haute-Loire. Mais ils ne sont pas les seuls à être en première ligne face au virus. Malgré les risques et le manque de moyens, les infirmières et infirmiers libéraux, comme Victoria Perrin (le prénom et le nom de la personne ont été changés à sa demande) continuent de visiter chaque jour leurs patients. Cette infirmière libérale travaille à Saint-Étienne et s'occupe d'une vingtaine de personnes, dont certains atteints du coronavirus.

Comment travaillez-vous en ce moment ?

On visite nos patients atteints du coronavirus en fin de journée, en dernier, pour éviter de contaminer les autres. Il y a plus de technicité. En même temps, c'est plus calme pour les soins généraux. On doit plus se protéger en mettant une surblouse, des surlunettes, un masque, des gants et des surchaussure. L'Ordre des infirmiers nous donne quelques masques. Y a les pharmacies qui nous en distribuent dix-huit par semaine, et les surblouses pour le moment on n'arrive pas à en avoir. On a du fouiller le fond de nos garages.

Avez-vous assez de matériel pour travailler ?

Avec le matériel que j'ai actuellement je peux tenir une quinzaine de jours. Mais j'espère plus de matériel à l'avenir. C'est la débrouille. On n'était pas prêts et on n'a pas été aidés. Quand on voit que nos collègues à l’hôpital sont obligés de mettre des sacs poubelles en guise de surblouse c'est inadmissible.

En France, on devrait avoir du matériel adéquate. Même si la crise sanitaire n'était prévue bien sûr, on s'est vraiment fait prendre de court. Il y a des patients qui nous ont contactés pour nous donner des masques, des professionnels des surblouses. Il y a un élan de solidarité qui vient de l'extérieur qui est impressionnant.

Avez-vous songé à arrêter vos tournées ?

Non même si y a une angoisse oui, de contaminer d'autres patients, d’être contaminé, et de contaminer notre famille. Nos collègues qui ont des enfants ont peur de ramener le virus à la maison. Après, on est formé pour ça. On a déjà rencontré des virus à l'hôpital. Si on respecte les protocoles il ne devrait pas y avoir de problème. Mais comme le virus est nouveau on ne sait pas si les mesures barrière et les équipements sont vraiment efficaces. Quand je rentre chez moi, je vais directement à la douche. Mes vêtements vont à la machine, les chaussures restent dehors. Donc oui, on vit avec la peur de tomber malade.

On a des patients qui nous ont demandé de ne plus passer. D'autres qui se retrouvent seuls et souffrent de ne pas voir leur entourage. Il y en a qu'on allait voir deux fois. On y voit plus qu'une fois mais on continue de communiquer par téléphone. Ils nous soutiennent beaucoup. On a aussi nos familles et amis qui sont derrière nous. La reconnaissance des gens qui nous côtoient aussi est énorme. Ça nous donne du courage et nous aide à tenir et à avancer tous les jours.