Coronavirus : à Saint-Nazaire, le centre de vaccination ferme pour 10 jours

Le centre de vaccination à Saint-Nazaire, installé sous chapiteau sur le port depuis le mois de novembre, va retrouver la grande salle de spectacle du LiFe. Fermeture ce vendredi à midi, réouverture le 3 janvier à 14 heures. Mais pourquoi faut-il 10 jours pour passer du chapiteau à la salle toute proche ? Pourquoi tout ce temps alors que l'épidémie explose et que la troisième dose créee un peu partout des embouteillages ? Eléments de réponse.

Les enfants, on va les cocooner" - Maribel Létang adjointe chargée de la santé

Le centre va passer de 6000 injections par semaine à 9000, de 800 m2 à plus de 1200 m2. Il faut entièrement réinstaller les box et les lignes de vaccinations. Il y en a plusieurs désormais : celle pour les enfants, qui ne seront vaccinés qu'au Pfizer infantile et par des médecins. "On veut les cocooner" confie Maribel Létang, adjointe au maire chargée de la santé. Les 5-11 ans pourront se faire vacciner à Saint-Nazaire début janvier, en fonction de l'arrivée des doses. Et puis des lignes différentes aussi en fonction de l'âge. Les 18-35 ans vaccinés au Pfizer, les autres au Moderna. "Il faut aussi tout mettre en place au niveau informatique" explique l'adjointe, "la connexion avec un appareil spécifique de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour générer un QR Code sera testée tout au long de la semaine".

Rien n'est laissé au hasard

Et si 10 jours, ça paraît long, "n'oubliez pas qu'il y a aussi des jours fériés sur cette semaine". Et Maribel Létang de conclure : "on croit que c'est facile, que c'est comme avant avec des gens qui se faisaient vacciner à la chaîne dans les gymnases, mais c'est toute une organisation fine et complexe aujourd'hui un centre de vaccination et rien n'est laissé au hasard".

La mairie de Saint-Nazaire n'a pas encore mis en ligne tous les rendez-vous pour la rentrée, la course au créneau sur le site Doctolib va continuer.