Coronavirus : à Saint-Nazaire, le parcours du combattant pour se faire tester

La tente du drive installé devant l'hôpital de Saint-Nazaire a été plié à la mi novembre. Or, avec la 5ème vague, le variant Omicron, et les fêtes de famille, les demandes de dépistage affluent. Les laboratoires et les pharmacies sont pris d'assaut. Avec parfois 2 ou 3 jours avant d'obtenir un RDV.

Certes, il y a les auto-tests, "mais ça coùte 5 euros et il faut souvent confirmer avec un antigénique ou un PCR" rappelle Laurence de la pharmacie Le Ruban à Saint-Nazaire. Son officine ne désemplit pas. Des ouvriers des chantiers contraints de se faire tester avant de rentrer chez eux à l'étranger pour les fêtes, ou tout simplement cas contacts car "les cas de covid se sont multiplié récemment aux Chantiers de l'Atlantique" confie un salarié dans la file d'attente. Il y aussi tous ceux qui présentent des symptômes ou qui veulent se faire tester avant d'aller voir les grands-parents pour les fêtes. "On est quasiment une des seules pharmacies dans le centre à proposer des antigéniques sans rendez-vous, et ça n'arrête pas. Ca tire beaucoup sur le personnel et les conditions de travail mais on n'a pas le choix", précise Laurence, qui rappelle que toutes les pharmacies n'ont pas les locaux adaptés. "Car les personnes qui viennent pour le vaccin ne doivent pas croiser ceux qui viennent pour le test".

Le drive nous manque beaucoup" - dans la file d'attente devant un laboratoire

Devant ce laboratoire quelques mètres plus loin, la file d'attente s'étire sur le trottoir. "Plus d'une demi-heure dans le froid après avoir passé du temps sur internet pour décrocher ce rendez-vous. J'ai des symptômes et j'ai dû attendre 2 jours pour obtenir ce créneau" explique une jeune fille dans la queue. Une autre explique qu'elle est cas contact, qu'elle a pris le dernier rendez-vous de la journée, mais qu'ensuite il n'y avait plus rien de disponible avant 3 jours. Et de conclure : "ça finit par poser des problèmes au travail, le drive nous manque beaucoup".