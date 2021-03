Coronavirus : à Saint-Philbert-de-Bouaine, en Vendée, dépistage massif pour les enfants des écoles

L’ARS et la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, en Vendée, mènent ces jeudi et vendredi un dépistage massif des 450 élèves des deux écoles. C’est après la découverte de nombreux cas positifs dans la population, il y a une dizaine de jours, et avant le dépistage éventuel des adultes.