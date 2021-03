Les communautés Emmaüs de Haguenau et de la Montagne-Verte à Strasbourg ferment leurs portes après la découverte de cas de coronavirus. Toutes les activités de ces deux centres sont mises à l'arrêt par précaution.

Coronavirus : à Strasbourg et Haguenau, les centres Emmaüs ferment après des cas positifs

À Strasbourg et Haguenau, deux communautés et centres Emmaüs ferment temporairement après la découverte de plusieurs cas de Covid-19. Les activités de vente, de collecte et d'enlèvement des dons sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les deux foyers épidémiques n'ont à priori pas la même origine.

La situation à Emmaüs Montagne-Verte

Depuis lundi 15 mars, plusieurs cas positifs au coronavirus ont été découverts au sein de la communauté Emmaüs Montagne-Verte à Strasbourg. Des salariés ou membres de la communauté ( qui compte une cinquantaine de personnes habitant sur place) ont été mis à l'isolement dès les résultats.

Ce vendredi 19 mars, tous les membres de la communauté ont été testés. Le centre a fermé ses portes "pour au moins 10 jours", précise Sylvain Boutillier, directeur adjoint de la communauté. Les activités de vente, de collecte et d'enlèvement des dons sont également suspendues, jusqu'à nouvel ordre.

La situation à Emmaüs Haguenau

"Les deux communautés et centres n'ont pas été en relation depuis environ trois semaines" explique Sylvain Boutillier. A Haguenau c'est un compagnon, testé positif à son retour de vacance qui a contaminé au moins un autre salarié. "L'ensemble de la communauté a été testée ce matin", souligne Christophe Ripond, le directeur adjoint.

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, nous fermons par mesure de précaution", poursuit-il. A Haguenau aussi, les activités de vente, de collecte et d'enlèvement des dons sont suspendues, "pour l'instant jusqu'au 26 mars." La vente de Pâques prévue ce dimanche 21 mars est reportée à une date ultérieure.