Coronavirus : à Strasbourg, le centre municipal de vaccination se tient prêt

En France, les premières vaccinations contre le Covid-19 devraient débuter fin décembre. À Strasbourg, le plus ancien centre municipal de vaccination français, ouvert en 1885, se prépare lui aussi à aider dans cette campagne de vaccination hors normes.

"On a l'habitude de vacciner"

De longs couloirs, des affiches de prévention colorées et de petites salles de vaccination : cela fait plus d'un siècle que le centre de vaccination de la ville de Strasbourg existe, sur le site de l'actuel centre administratif, près du parc de l'Étoile.

"Nous vaccinons ici les populations les plus précaires, celles qui sont éloignées du milieu médical", explique le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la maire en charge de la santé publique et environnementale. Le centre agit en complément des médecins traitants, qui vaccinent la majorité des français, en vaccinant environ 10.000 personnes par an.

Une campagne de vaccination hors normes

La future campagne de vaccination contre le Covid-19 s'annonce monumentale. "Le centre de vaccination peut aider, de par notre expérience et en mettant à profit les 15 médecins salariés de la ville lors de la première phase dans les Ehpad", souligne Alexandre Feltz, "ensuite, et c'est notre fonction, nous pourrons vacciner les plus précaires et aider lors de la troisième phase si besoin."

Le centre va également travailler sur une campagne de communication autour de la vaccination contre le coronavirus : des équipes du service Médiation Santé par exemple discuteront avec la population. "Les médecins et les scientifiques doivent descendre dans l'arène, être en proximité pour rassurer", appuie Nicolas Matt, conseiller municipal de l'opposition (LREM), en accord sur ces question avec la municipalité.

Pas de gigantesques centres comme en Allemagne

Pour autant, le centre de vaccination de la ville de Strasbourg ne deviendra pas un immense centre de vaccination comme il en existe déjà en Allemagne. Pour Alexandre Feltz comme beaucoup d'autres, il ne faut pas reproduire les erreurs du passé : "Les gigantesques 'vaccinodromes' créés lors de la pandémie du H1N1 ont renforcé la défiance envers la vaccination. Choisir de passer par les acteurs classiques de la vaccination en France, comme les médecins généralistes est une bonne chose."