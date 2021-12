Coronavirus : à Strasbourg, les médecins hospitaliers "très inquiets" du maintien du marché de Noël

En Alsace, les médecins hospitaliers sont très inquiets du maintien des marchés de Noël dans la région. "J'appelle les politiques à prendre leurs responsabilités", lâche le Professeur Emmanuel Andrès, président de la Commission médicale d’établissement (CME) des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) au micro de France Bleu Alsace.

Cela nous inquiète beaucoup

"D'un point de vue médical, ce que je peux dire, c'est que quand on voit les vidéos qui circulent sur les réseaux, on voit que la distanciation physique n'est pas respectée, que les gens n'ont pas de masque même en dehors des moments où ils mangent donc bien évidemment ça nous inquiète beaucoup", dit le médecin strasbourgeois. "Je ne vais pas faire de lien de direct parce que je n'ai pas de preuves, mais le marché de Noël a ouvert il y a quelques jours et là on double notre nombre de patients (...) j'appelle les politiques à prendre leurs responsabilités." Les hôpitaux de Strasbourg ont déclenché ce jeudi le plan blanc. Actuellement, 80 patients sont hospitalisés pour Covid dont 20 dans les services de réanimation.

Ce discours fait écho à celui tenu ce jeudi matin par Marc Noizet, chef des urgences à l'hôpital de Mulhouse : "À l'évidence si les marchés de Noël doivent rester ouverts, il faut qu'il y ait un port du masque strict et une diminution des concentrations".

En Allemagne et notamment dans le land voisin de l'Alsace, le Bade-Wurtemberg, les marchés de Noël ont été annulés.

