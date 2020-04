La ville de Tours démarre ce lundi 20 avril sa distribution de masques aux Tourangeaux. Sont concernés en premier lieu les personnes de plus de 65 ans.

Coronavirus à Tours : Près de 24.000 masques distribués dès ce lundi aux personnes de plus de 65 ans

La ville de Tours distribue des masques pour ses habitants les plus fragiles particulièrement vulnérables face au Covid 19 et ce dès ce lundi 20 avril.

Au total, entre "23.000 et 24.000" masques seront distribués aux Tourangeaux de 65 ans selon la mairie.

"Les personnes de plus de 80 ans vont recevoir un masque par courrier, directement chez elle et les personnes de plus de 65 ans jusqu'à 80 ans recevront aussi un courrier à leur domicile qui leur expliquera les modalités pour pouvoir récupérer un masque", explique Marion Nicolay Cabanne, première adjointe au maire de Tours.

Comme dans de nombreuses communes d'Indre-et-Loire, le reste des habitants de Tours seront eux aussi équipés en masques d'ici au 30 avril. La Métropole de Tours a passé commande de 400.000 masques en tissu lavable aux normes AFNOR.