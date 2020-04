Coronavirus : à Vannes, l'école d'ingénieurs rouvre pour fabriquer des visières et des masques

On ne chôme pas depuis quelques jours dans les locaux de l'Ecole de production de l'ICAM, l'école d'ingénieurs de Vannes (Morbihan). Si l'école est fermée pour ses étudiants depuis trois semaines, elle a rouvert pour deux de ses collaborateurs. Au sein de cet atelier, ils s'affairent pour fabriquer des visières de protection et des masques. "On a commencé la semaine dernière pour les masques et pour les visières on a fait les prototypes la semaine dernière et on les produit depuis ce week-end" explique Thaddée Vieille-Cessay, responsable de l'Ecole de production. "On fabrique les masques par la découpe laser de tissus et les visières sont conçues par imprimante 3D". Plus de 500 masques sont ainsi réalisés quotidiennement et une vingtaine de visières de protection par jour.

La matière première ne manque pas

Pour les masques, le tissu est fourni par l'entreprise de textile morbihannaise "Papa Pique et Maman Coud" et pour les visières de protection "le fournisseur est à une trentaine de kilomètres de Vannes, il fournit un plastique spécifique pour l'impression 3D. La découpe tissu pour le masque ne coûte rien; on est une association et on ne fait pas de bénéfice. Pour l'impression en 3D, on fait juste payer le prix de nos matières premières" assure Thaddée Vieille-Cessay.

Exemple de masque et de visière - DR

L'hôpital de Vannes, premier intéressé

Premier "client" pour l'Ecole de production de l'ICAM, le personnel soignant de l'hôpital de Vannes. Mais les masques et les visières intéressent aussi les infirmières et médecins libéraux, les commerçants ou encore les entreprises pour leurs salariés. Une distribution qui va se faire par l'intermédiaire de "Vannes Agglomération". Même s'ils ne sont pas homologués, ces masques et ces visières assurent une bonne protection.