Coronavirus à Vannes : la demande de tests augmente, l'hôpital double ses capacités

Le nombre de personnes voulant se faire dépister à l'hôpital de Vannes augmente depuis environ trois semaines. Le CHBA a dû doubler sa capacités de tests, de 120 par jour à environ 300 aujourd'hui.

7j/7

Le centre situé sur le parking de l'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures et désormais le samedi et le dimanche également de 9 heures à 15 heures.

D'après la responsable de la cellule covid du CHBA, Lyliane Bellégo, il est difficile d'expliquer précisément les raisons de cette affluence, "il y a tous les motifs, ce sont par exemple des gens qui partent à l'étranger, des patients contacts, des personnes âgées qui reçoivent les petits enfants et qui s'inquiètent et puis ceux qui présentent des symptômes."

En cas de grande affluence, "nous prioriserons forcément les personnes qui présentent des symptômes ou celles qui rendre dans le cadre des personnes contacts et du tracing."

Aucune hospitalisation depuis un mois

Le dernier malade atteint par le coronavirus hospitalisé au CHBA est sorti depuis environ un mois, "il n'y a plus personne en réanimation touché par le coronavirus."

Parmi les personnes récemment testées et touchées, "on observe surtout un public jeune qui pourrait peut-être se relâcher durant l'été. Il semblerait que les personnes à risques et âgées soient moins touchées. Elles se protègent bien. Les services de réanimations sont donc moins occupés."

La cellule covid de l'hôpital continue donc à faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes lors des dépistages.