Coronavirus : à Vesoul le groupe associatif Handy'Up fabrique des masques de protection

Le groupe associatif Handy'Up, qui fait partie du mouvement national Unapei, au service des personnes handicapées et de leur famille, se lance dans la fabrication de masques de protection.

Depuis plusieurs années, des salariés handicapés de l'Adapei de Haute-Saône ont la possibilité de travailler dans des ateliers dédiés. Ils réalisent de travaux en sous traitance pour PSA, dans des conditions de rythme adaptées à leur handicap.

La protection des professionnels de l'Adapei.

L'idée de départ, cela a été de pouvoir fournir des protections pour le personnel qui intervient dans les différentes structures de l'Adapei sur le département de la Haute-Saône.

Le groupe associatif Handy'Up représente près de 1300 personnes accompagnées et plus de 900 salariés, répartis sur 2 départements : la Haute-Saône et l’Est de la Côte d’Or. Il compte 33 établissements et services répartis en 3 secteurs : enfance, hébergement et travail. Les 900 salariés ont besoin de masques tous jours.

La moitié de cette production est destinée à équiper les professionnels du groupe dans ses différents établissements, pour éviter l’intrusion du virus au sein des foyers ou au domicile des personnes accompagnées, mais aussi de renforcer la protection des salariés et de leur famille.

L’autre moitié sera distribuée gracieusement en fonction des besoins dans le département de la Haute-Saône.

10 000 masques par semaine.

Le groupe associatif est en mesure de fabriquer environ 10 000 masques par semaine pour tenter de répondre à son échelle à la pénurie de masques à laquelle les soignants doivent faire face.

Ces masques sont fabriqués par des travailleurs handicapés. Il s'agit des équipes techniques de l’entreprise adaptée Adapei Pro 70 Rêpes sud, spécialisée dans l’assemblage par couture, collage et soudure de matériaux souples.

Cette entreprise adaptée emploie 70 salariés handicapés pour la découpe et l’assemblage de pièces automobiles, de literie ou de luxe pour le compte de clients comme le groupe PSA, Mérinos ou de manufactures de luxe.

Des échantillons ont été envoyés à la direction générale de l’armement, qui a donné son agrément, ils sont équivalents à des masques chirurgicaux.

L'aide d'industriels.

Pour augmenter le potentiel de production, le groupe PSA site de Vesoul a mis à disposition deux soudeuses à ultra-son portatives en plus de la soudeuse dont disposait déjà l’entreprise adaptée.

La société Mérinos fournit gracieusement la matière utilisée pour les masques.