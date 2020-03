Coronavirus : A Yssingeaux, un fabriquant de liqueurs se met aux solutions hydroalcooliques

Face à la pénurie de solutions de protection contre le coronavirus, le fabriquant de liqueurs La Vertueuse Saveurs des Sucs basée à Yssingeaux, en Haute-Loire, a décidé de ne pas rester les bras croisés. Les quatre chefs d’entreprise ont mis à profit la chaîne de production de leur société altiligérienne pour faire une solution hydroalcoolique.

Stéphane Valentin est un des patrons de la société. Il explique que leurs ventes sont principalement tournées aux personnels de santé mais aussi à toutes les entreprises qui souhaitent en mettre à disposition de leurs équipes. Objectif de cette initiative : aider le plus grand nombre face à l'épidémie du coronavirus.

On préfère aider quand on peut et on verra après comment on fait pour nous !

Christophe Valentin, un des quatre gérants de la société altiligérienne La Vertueuse Saveurs des sucs, explique qu'ils vont réaliser près de 2500 litres de solutions hydroalcooliques par semaine. Copier

"On avait la chance d'avoir un stock d'alcools à 96°. Donc quand on a vu qu'il y avait une grosse pénurie sur les gels hydroalcooliques, plusieurs pharmacies et des hôpitaux nous ont appelé pour savoir si on pouvait en produire. On ne pouvait pas en faire au début parce que c'était une recette qui était trop compliquée. Et le 24 mars, l'OMS a modifié la recette pour qu'elle soit plus accessible. Et donc après, ça rentrait dans nos cordes donc on s'est mois à en produire à partir de la semaine dernière. On va pouvoir faire à peu près entre 2000 et 2500 litres par semaine pendant 3 semaines. On effectue même les livraisons parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des transporteurs. On n'a pas fait de chiffre d'affaires quasiment pendant 3 semaines : là, si on fait ça, c'est vraiment pour rendre service au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on rationne : on livre maximum 40 litres par entreprise. Au mois de mai ou de juin quand tout ça va être fini, ce sera très compliqué pour nous de retrouver de l'alcool puisque toutes les productions et les stocks sont à 0. On préfère aider quand on peut et on verra après par la suite comment on fait pour nous !"