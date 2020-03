Coronavirus : accélération de l'épidémie dans les Landes

Le département des Landes compte désormais une quarantaine de cas confirmés de coronavirus, dont une dizaine pour la seule journée d'hier mercredi. Près d'une dizaine de personnes sont hospitalisées à Dax et Mont-de-Marsan, dont certaines en réanimation.

Le nombre de malades du coronavirus augmente dans les Landes, avec une dizaine de nouveaux cas recensés hier mercredi. Cela porte à plus de 40 le nombre de malades dans le département depuis le début de l'épidémie. Fait nouveau, certaines personnes - près d'une dizaine - sont hospitalisées pour des détresses respiratoires à Dax et à Mont-de-Marsan, en réanimation, et se trouvent dans un état préoccupant, fait savoir l'ARS, l'agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. A ce stade, aucun décès n'a été constaté dans les Landes.

Ces chiffres ne représentent qu'une partie seulement de la progression de l'épidémie dans les Landes, puisque tous les malades ne sont pas testés. Seuls certains patients, ceux notamment présentant une fragilité, une comorbidité ou le personnel soignant, peuvent bénéficier d'un dépistage. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus est donc forcément supérieur à celui des cas actuellement recensés. L'ARS évoque une situation, dans les Landes, "contenue mais préoccupante".

Dans les Landes, certains résidents d'EHPAD ont contracté le Covid-19, selon l'ARS mais il s'agit, dans les résidences concernées, de cas isolés. A ce stade, aucun cas groupé de malades n'a été constaté dans des EHPAD landais selon l'ARS.