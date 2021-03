Coronavirus : accélération de la vaccination dans l'Hérault ce week-end

Le département de l’Hérault contribue à cet effort et renforce son dispositif vaccinal dès ce week-end. En plus des centres de vaccination déjà ouverts et des rendez-vous nouvellement disponibles pour la semaine du 8 mars, des créneaux supplémentaires de vaccination (vaccin AstraZeneca) sont proposés pour ce week-end aux personnes de 50 à 74 ans souffrant de comorbidités et aux plus de 75 ans dans les sites suivants :

À Montpellier :

CHU de Montpellier Hôpital de la Colombière - Centre de Vaccination Grand Public - Salle de réception 39 Avenue Charles Flahault, 34090 Montpellier Sur rendez-vous sur Doctolib.

Clinique du Millénaire Centre de vaccination - Clinique du Millénaire 220 Boulevard Pénélope, 34000 Montpellier. Sur rendez-vous sur Doctolib.

À Béziers :

Salle Zinga Zanga – Sapeurs-pompiers de l’Hérault/SDIS34 Traverse de Colombiers 34500 Béziers. Sur rendez-vous sur Doctolib.

À Saint-Jean-de-Védas

Clinique Saint-Jean, Sud de France - Cap Santé Centre de vaccination 1 Place de l'Europe, 34430 Saint-Jean-de-Védas. Sur rendez-vous sur Doctolib

À Sète

Salle Georges Brassens Route de Cayenne, 34200 Sète. Sur rendez-vous sur Doctolib.

À Vailhauquès

Centre de Vaccination du SDIS34 – Sapeurs-Pompiers de l'Hérault 150 Rue Super Nova 1987, 34570 Vailhauquès. Sur rendez-vous sur Doctolib.