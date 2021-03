Coronavirus : accélération de la vaccination dans les Landes

Coup d'accélérateur pour la vaccination dans les Landes ce week-end. Trois centres ouvrent exceptionnellement pour les + de 75 ans, les + de 50 ans avec des comorbidités, et le personnel soignant, à Mont-de-Marsan, Dax et saint-Sever. Une centaine de pompiers seront également vaccinés.

Après le point presse du Premier ministre Jean Castex ce jeudi insistant notamment sur la vaccination pour éviter un nouveau confinement général, trois centres ouvrent exceptionnellement ce samedi dans les Landes. La campagne de vaccination, commencée le 7 janvier dans le département, s'accélère notamment grâce à l'arrivée du vaccin Astra Zeneca.

A Mont-de-Marsan, la Salle du Petit Bonheur est exceptionnellement ouverte ce samedi 6 mars après midi. Selon l'Agence Régionale de Santé, cette demi-journée permet de débloquer 130 créneaux de vaccination avec le vaccin Astra Zeneca. Des plages étaient encore disponibles, entre 30 et 50 d'après le directeur départemental de l'ARS des Landes, pour les + de 75 ans et des + de 50 ans avec des facteurs de comorbidités. Ces créneaux seront disponibles ce samedi matin par Doctolib ou en appelant le centre de vaccination (05.58.05.13.00)

Deux autres centres de vaccination, celui de l'Hôpital Thermal à Dax habituellement fermé le samedi, celui de Saint-Sever sont également ouverts. Par ailleurs, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, va mettre en place au centre de secours principal de Dax une opération pour vacciner une centaine de ses pompiers ce week-end.

3.000 doses Astra Zeneca commandées cette semaine

Ces opérations viennent en complément des rendez-vous donnés tout au long de la semaine dans les 10 centres de vaccination des Landes et des rendez-vous, depuis le 25 février, auprès des médecins généralistes. Ces derniers peuvent utiliser le vaccin Astra Zeneca pour leur patients âgés de 50 à 64 ans, présentant des comorbidités avec facteurs de risque de forme grave de Covid-19. Depuis le 1er mars, et l'avis de la Haute Autorité de Santé, ce vaccin a été élargi aux 65-74 ans, présentant des comorbidités, et au delà aux patients de 75 ans et plus.

En cette fin de semaine : 3.000 doses Astra Zeneca ont ainsi été livrées dans les Landes pour la médecine de ville. Ils sont 301 médecins généralistes sur 543 à vacciner dans leur cabinet, soit 55%.

Plus de 37.000 injections

Depuis le début de la vaccination dans les Landes, il y a deux mois, il y a eu plus de 37.000 injections de vaccins.

24.0128 personnes ont reçu une première injection, dont 13.825 sont âgées de plus de 75 ans. Il s'agit de personnes résidentes d'Ehpad et d'Unités de soins longue durée vaccinées dans leur établissement, et de personnes résidentes chez elles et vaccinées dans un des 10 centres landais. le niveau de vaccination dans les Ehpad continue de s'intensifier, selon l'ARS avec de nouvelles demandes et des résidents qui rentrent désormais dans les critères de vaccination. Le taux de vaccination est désormais de 86% dans les maisons de retraite des Landes.

13.077 personnes ont bénéficié d'une seconde injection de vaccin. 62% des résidents d'Ehpad ont reçu une seconde dose.

De nouveaux centres de vaccination et une unité mobile

Elle avait été annoncé avec l'ouverture des premiers centres de vaccination, l'unité mobile de vaccination entre en fonction la semaine prochaine à Villeneuve-de-Marsan, avec l'aide du Conseil Départemental, de la communauté de communes et les professionnels de santé du territoire.

Ce centre de vaccination temporaire va ouvrir le mardi 9 mars et jusqu'au vendredi 12 mars. Quatre jours pour vacciner les personnes âgées de + 75 ans des 12 communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. Ces derniers ont déjà leur rendez-vous pour recevoir la première injection du vaccin Moderna : 125 personnes pour 350 doses au total, en comptant la seconde injection. La vaccination se déroulera à la Salle des fêtes de Villeneuve de Marsan, de 8h30 à 17h30.

"Ce centre mobile de vaccination a vocation à intervenir sur des territoires moins vaccinés, avec des opérations coup de poing d'une semaine", explique l'ARS dans un communiqué.

Par ailleurs, l'ARS confirme l'ouverture prochaine, dans le courant du mois de mars, de deux centres de vaccination à Saint-Martin-de-Seignanx et à Morcenx-la-Nouvelle.