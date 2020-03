Coronavirus : accueil du public limité dans les commissariats de Moselle

Pour freiner la propagation du virus et pour éviter trop de contacts, la police veut limiter les rassemblements dans ses locaux. Le recours aux formulaires en ligne pour enregistrer ses plaintes est également conseillé explique le directeur départemental de la sécurité publique en Moselle, Philippe Tireloque : "Ce que l'on modifie, ce sont les conditions d'entrées, elles seront limitées à 10 personnes en même temps à l'hôtel de police de Metz".

Le patron de la police ne Moselle Philippe Tireloque sur la limitation de l'accueil du public dans les commissariats Copier

Les policiers vont donc procéder à un pré-accueil à l'extérieur de l'hôtel de police, pour renseigner les Mosellans, et leur proposer de faire des démarches en lignes, comme des pré-plaintes. En revanche, si la plainte revêt un caractère d'urgence, la victime sera bien évidemment reçue dans le commissariat.

Par ailleurs, les mains courantes ne vont plus être enregistrées dans les commissariats, il faudra les signaler en ligne ou par courrier. Pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère d'urgence, pas d'enregistrement sur place non plus, il vous sera proposé de prendre rendez-vous.

La police que vous pouvez contacter en appelant le 17 maintient toutes ses missions malgré l'épidémie de coronavirus.