Coronavirus : les masques artisanaux jugés "insuffisants", le protocole sanitaire en entreprise va être adapté

Le protocole sanitaire en entreprise va être adapté "très vite" pour demander aux salariés de ne plus utiliser de masques artisanaux a déclaré ce dimanche le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski invité de nos confrères de France Info. Les masques en tissu artisanaux sont jugés insuffisants par les autorités sanitaires face aux variants du virus très contagieux, et les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus doivent imposer le port de masques grand public industriel et de masques chirurgicaux.

Le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail a expliqué ce dimanche que "le gouvernement suit scrupuleusement les recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP) depuis le début de la crise." Ce lundi, le Haut conseil avait préconisé de ne plus porter de masques en tissu de catégorie 2 ni de masques artisanaux face à la circulation du variant britannique du coronavirus, plus contagieux. Le protocole sanitaire en entreprise sera donc adapté "après, comme à chaque fois, en avoir discuté avec les partenaires sociaux" a précisé Laurent Pietraszewski.

Trois types de masques désormais autorisés en entreprise

Désormais, seuls trois types de masques devront donc être portés : les masques chirurgicaux (issus du monde médical), les FFP2 (les plus protecteurs) et les masques en tissu industriels dits de catégorie 1.

Cette recommandation du Haut conseil de santé publique a toutefois été tempérée par les avis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Académie de médecine qui assurent de leur côté que les masques en tissu sont toujours aussi efficaces, même face aux nouveaux variants du coronavirus. Pour l'Académie de médecine, la préconisation "manque de preuve scientifique" alors que "l'efficacité des masques grand public n'a jamais été prise en défaut dès lors qu'ils sont correctement portés".