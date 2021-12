Coronavirus : affluence au centre de dépistage des Halles de Quimper entre les fêtes

La cellule anti-Covid de l'Ordre de Malte - missionnée par l'ARS - a organisé une nouvelle journée de dépistage ce mardi 28 décembre aux Halles Saint-François de Quimper. Une heure seulement après l'ouverture, il y a déjà foule. Dans la rue et les escaliers, les gens venus se faire tester attendent patiemment.

Il faut s'armer de patience car le parcours prend au moins une heure. Éric, lui, est enfin arrivé au bout, il attend son résultat : "Je suis cas contact suite au repas du réveillon donc je viens me faire tester par prudence et puis je m'isolerais si jamais je suis positif évidemment." D'autres sont venus par mesure de précaution : "J'ai envie de faire attention pour le Nouvel An et avec un test négatif, je serai plus sereine", admet Anaëlle.

Huit agents de la cellule anti-Covid de l'Ordre de Malte ont testé la population toute la journée ce mardi 28 décembre © Radio France - Chloé Cenard

Des tests gratuits

Une affluence qui peut s'expliquer par les fêtes de fin d'année mais pas seulement. Pendant cette journée, les tests ne sont pas payants, même pour les non-vaccinés. Amélie, qui ne souhaite pas recevoir l'injection tant qu'elle est enceinte, a sauté sur l'occasion : "Normalement je dois payer donc là j'en profite pour me faire tester et emmener ma fille au cinéma."

Les deux dernières opérations de dépistage aux Halles de Quimper ont été réalisées par la cellule anti-Covid de l'Ordre de Malte. L'équipe a réalisé 180 tests sur la première journée et 130 la semaine dernière.