Coronavirus : Agnès Buzyn vient à Annecy à 14 heures

Annecy, France

La ministre de la Santé sera à Annecy à 14 heures en Préfecture pour préciser les circonstances dans lesquelles cinq nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France, et précisément en Haute-Savoie.

Agnès Buzyn a déjà annoncé ce samedi que l'état clinique de ces cinq personnes touchées par le coronavirus ne présente "aucun signe de gravité". Lors d'un point presse, la ministre a expliqué qu'il s'agissait d'un "cluster", autrement dit, un regroupement de personnes autour d'un cas initial.

Un Britannique qui a séjourné aux Contamines-Monjoie

C'est un ressortissant britannique qui a séjourné quelques jours aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie, de retour de Singapour. Ces cinq personnes, quatre adultes et un enfant, ainsi que six autres personnes qui ont séjourné avec lui dans un chalet de la station de ski entre le 24 et le 28 janvier ont été hospitalisées à Saint-Etienne, Lyon, et Grenoble. "C'est maintenant une opération importante d'identification des cas contacts qui commence" pour trouver et informer les personnes ayant eu un contact rapproché avec le ressortissant britannique à l'origine de ces nouveaux cas, a ajouté la ministre.

"C'est maintenant une opération importante d'identification des cas contacts qui commence" explique la ministre

"Pour informer la population locale", une conférence de presse aura lieu à 14h ce samedi à la préfecture de Haute-Savoie à Annecy. Un numéro de téléphone spécifique, le 0800.100.379, a également été mis en place pour les personnes concernées par ce "cluster".

à lire aussi Cinq nouveaux cas de coronavirus, des malades hospitalisés à Saint-Étienne