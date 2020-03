Coronavirus : "Aidez-nous, restez à la maison", l'appel d'une infirmière de l'hôpital Nord Franche-Comté

Alors que l'hôpital Nord Franche Comté connaît un surcroît d'activité sans précédent en raison de l'épidémie de coronavirus, Nathalie Depoire, infirmière au sein de l'établissement, appelle la population à "aider" les soignants, en "restant à la maison" et en "respectant les gestes barrière".

Avec l'épidémie de coronavirus, l'hôpital Nord Franche-Comté fait face à une crise sanitaire inédite. Aidez-soignants, médecins, personnels logistiques, administratifs... près de 3.700 agents sont mobilisés depuis le début de la crise, qui font face à une activité très dense.

Depuis le déclenchement du plan blanc, des lits sont libérés dans plusieurs services de l'hôpital Nord Franche-Comté pour permettre d'accueillir de nouveaux patients contaminés par le Covid-19. Le virus est toujours particulièrement actif dans le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône.

Protégez-vous, restez à la maison, aidez-nous, prenez soin de vous

Dans une courte vidéo enregistrée ce mardi, Nathalie Depoire, infirmière au sein de l'hôpital depuis 27 ans, appelle la population à "respecter les gestes barrière". "Vous pouvez aider les soignants", déclare-t-elle. "Si votre rendez-vous de consultation doit être déprogrammé, vous serez contactés, ne saturez pas les lignes du 15, réservez le 15 aux urgences". Nathalie Depoire conclut son message par cet appel : "Protégez-vous, restez à la maison, aidez-nous, prenez soin de vous".

Contactée par France Bleu Belfort Montbéliard, Nathalie Depoire assure qu'en interne, "tout le monde fait son maximum" pour gérer cette "crise inédite". "Les soignants et tous les professionnels de l'hôpital sont solidaires, on gère la crise; on fait appel aux volontaires, les soignants reviennent sur leurs jours de repos, tout le monde est impliqué", précise-t-elle.

Pour soutenir le personnel de l'hôpital Nord Franche-Comté, vous pouvez partager cet article sur Twitter et les réseaux sociaux avec les hashtags #OnApplaudit et #RestezChezVous.

L'hôpital Nord Franche-Comté en chiffres

Plus de 455 médecins , internes et attachés

, internes et attachés Près de 3.250 personnels non médicaux (soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques et techniques)

(soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques et techniques) Plus de 1.200 lits et places sur l'ensemble des sites