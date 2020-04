Avec le Printemps, revoilà la saison des allergies. Mais en cette période d'épidémie, certains symptômes peuvent ressembler à ceux du coronavirus. Comment les différencier et comment réagir ? La Société de pneumologie de langue française partage ses conseils.

Coronavirus : allergies, asthme et Covid-19, comment les différencier ?

Le printemps est là et avec lui, ses allergènes. Quintes de toux sèches, difficultés respiratoires, par ces temps de pandémie, des symptômes allergiques peuvent faire penser à ceux du Covid-19. Certains allergiques et asthmatiques hésiteraient même à prendre leur traitement pour éviter de passer à côté des symptômes du coronavirus. Le professeur Chantal Raherison, présidente de la Société de pneumologie de langue française souligne les différences à faire.

En cas de phénomène allergique, il n'y a pas de hausse de température, pas de frissons, pas de fatigue intense, ni de perte d'odorat comme cela est signalé pour le Covid-19. Le professeur précise que "la cortisone et le doliprane peuvent masquer la hausse de température et la fièvre chez les personnes sous traitement qui viendraient à contracter le Covid-19. " En cas de question ou de doute, appelez votre médecin traitant.

Asthme et grossesse

Elle conseille aux asthmatiques et aux allergiques de prendre leur traitement : "Il y a encore environ 900 décès liés à l'asthme par an en France". Le conseil est le même pour les femmes enceintes asthmatiques : faire une crise d'asthme pendant la grossesse, comporte "vraiment un risque de manque d'oxygène pour le bébé et de complications".