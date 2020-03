Coronavirus : ambiance particulière à la sortie des écoles à Lille

L'ambiance ce vendredi soir devant l'école des P'tits Pouchins à Lille était presque digne d'une fin d'année scolaire. Les enfants sont donc au repos forcé après la décision d'Emmanuel Macron de fermer les établissements scolaires dont les universités à partir de lundi face à la propagation du coronavirus. "C'est le covid-19" lance le petit Alix cinq ans qui a programmé "des jeux" pour les prochains jours. Cartable sur le dos, la plupart des enfants ont compris la situation même si elle s'apparente plus à des vacances pour eux.

"Je lui explique simplement que le virus nous oblige à ne plus aller à l'école" a souligné Amélie, la maman d'une petite Zoé. Au-delà des mots à trouver pour décrire le coronavirus et la crise actuelle aux enfants, les parents ont surtout été préoccupés par la journée de lundi à savoir trouver une solution pour la garde de leurs bambins. "Heureusement qu'il y a le grand frère de 15 ans parce que moi je travaille et je n'avais pas d'autre possibilité" a ajouté Bérengère à côté de sa petite Méline âgée de six ans.

Des parents surpris par l'annonce

Devant l'école des P'tits Pouchins à Lille, les parents d'élèves ont surtout été étonnés par la brutalité de l'annonce du président de la République : "en quatre jours on nous demande de plus nous laver les mains à la fermeture totale des écoles". Anthony, papa de trois enfants ne s'y attendait pas. "C'est ma femme qui les gardera parce qu'elle n'a pas d'emploi. Mais elle est enceinte donc parmi les personnes à risque. Je ne suis pas rassuré" a jouté le père de famille.

Ambiance particulière aussi pour les instituteurs

"J'ai rangé la classe et mon bureau." Du côté des instituteurs, cette dernière sortie des écoles avant quelques jours voire quelques mois sucite une émotion palpable. "La journée a été assez stressante pour réunir toutes les adresses mails des parents pour le travaille à distance" a relaté Amélie. Dès lundi, ces professeurs devront concilier vie de famille et vie professionnelle. "J'ai un peu de mal par rapport à ma famille parce que je me donne à fond dans mon travail" a expliqué Audrey.

Cette incertitude, ce vide, voilà ce qui effraie le plus le monde enseignant dans cette école des P'tits Pouchins à Lille. La plupart ont quitté leur lieu de travail ce vendredi soir avec beaucoup d'inquiétude dans leur cartable.