Privés de cours et de relations sociales, les étudiants sont particulièrement fragiles depuis le début de la pandémie de covid-19. Ils n'ont pas le moral et sont inquiets pour leur avenir. Pour tenter d'améliorer leur bien-être, ils sont de plus en plus nombreux à consulter des hypnothérapeutes.

Coronavirus : angoissés, les étudiants sont de plus en plus nombreux à consulter des hypnothérapeutes

Patrick Kelly est hypnothérapeute à Nantes. Depuis qu'il exerce en 2013, il n'a jamais vu autant d'étudiants venir le consulter. Ses confrères font le même constat. Chaque mois "je reçois 40 étudiants par mois, le reste se sont des adultes" indique Patrick Kelly. "C’est du simple au double".

Plus de soirées, plus de vie sociale, plus de cours en présentiel, les étudiants n'ont plus le moral. Ils ont de plus en plus de problèmes psychologiques. "Ils sont de plus en plus stressés, ils ont de la colère, parfois de la haine, de la peur en l'avenir, peur de ne plus avoir d'argent, d'autres vont avoir peur de la foule" explique l'hypnothérapeute.

"Ils viennent me voir pour essayer retrouver une certaine sérénité" poursuit Patrick Kelly. "Avec l'hypnose, je les aide à se libérer de leur stress et de leurs angoisses".

Selon l’Observatoire de la vie étudiante, en septembre, 31% des étudiants présentaient des signes de détresse psychologique, 16,1% auraient eu une dépression sévère et 11,4% des idées suicidaires. Ce vendredi, les représentants du monde universitaire ont salué comme une "petite avancée" la reprise par demi-groupes des travaux dirigés des étudiants de première année le 25 janvier. Une annonce formulée jeudi par le gouvernement. En revanche, les syndicats déplorent l'absence de "mesures d'urgence" pour leur venir en aide.

"Il faut arrêter de ruminer"

Beaucoup de scientifiques et de neuroscientifiques s’accordent à dire que notre cerveau déteste l’incertitude. Il a besoin en permanence d’objectifs, de sens et d’être rassuré. Patrick Kelly rappelle que "la situation que l'on vit aujourd'hui n'est pas normale. Nous ne sommes pas faits pour être coupés des liens sociaux comme l'oblige la crise, et le télétravail coupe aussi le lien social". "Notre cerveau a du mal à vivre dans cette incertitude, et c'est tout cela qui va nous stresser, nous angoisser. Il faut arrêter de ruminer" explique l’hypnothérapeute.

Il "apprend aux gens à se demander vers quoi ils veulent aller. Certains ont profité de ces confinements pour prendre conscience qu’ils voulaient faire autre chose, en profiter pour faire une reconversion professionnelle".