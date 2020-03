Coronavirus : antenne spéciale sur France Bleu Champagne-Ardenne

Dans une allocution ce jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, et notamment la fermeture, à partir de lundi de tous les établissements scolaires. France Bleu Champagne-Ardenne vous propose une antenne spéciale.

Le président de la République a annoncé, lors d'une allocution ce jeudi soir, plusieurs mesures destinées à tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus qui touche le territoire français. La plus spectaculaire est la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre

D'autres mesures concernent la protection des personnes âgées, la mobilisation des hôpitaux, avec la déprogrammation des opérations non urgentes ou encore des mesures pour soutenir l'économie. Mais les élections municipales sont maintenues.

