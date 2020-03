Coronavirus : "Il y a beaucoup de personnes âgées dans la clientèle, je ne veux pas les contaminer"

"Il y a beaucoup de personnes âgées dans la clientèle et, si je suis porteur sain, je ne veux pas les contaminer." Au lendemain du durcissement des mesures de lutte anti-coronavirus annoncées par Emmanuel Macron, la prise de conscience du risque semble gagner la population. A Rouen, Antoine, jeune caissier dans une supérette de la rive droite de Rouen n'a pas attendu le durcissement des mesures contre le coronavirus pour prendre ses responsabilités.

Je prends le temps d'expliquer pourquoi je mets un masque

Dès la semaine dernière, il portait un masque à la caisse et en avait mis à disposition de ses collègues. Le jeune homme raconte : "Ah j'ai eu quelques réflexions 'c'est carnaval aujourd'hui' ou ce genre de choses. A chaque fois je prends le temps d'expliquer pourquoi je mets un masque. Je ne suis pas malade mais on ne sait pas qui l'est aujourd'hui et il faut faire attention maintenant pour éviter d'avoir un gros pic de malades dans les hôpitaux. Même nous au sein des employés c'est un peu aléatoire. Certains n'y croient toujours pas. Mais tout le monde va devoir s'y mettre, c'est un devoir collectif. "