Coronavirus : appel aux dons de tabliers, blouses, gants et charlottes dans l'Eure

Le préfet de l'Eure élargit son appel aux dons de matériels aux tabliers, blouses, gants et charlottes ce vendredi 27 mars 2020. Après avoir récolté masques et gel hydro-alcoolique, la préfecture complète l'équipement des personnels de santé.

Le préfet de l'Eure récolte non seulement masques et gel hydro-alcoolique mais aussi blouses, gants, tabliers et charlottes (illustration).

Face à l'épidémie de coronavirus et alors qu'une vague de patients est attendue en fin de semaine et milieu de semaine prochaine en Normandie, le préfet de l’Eure étend ce vendredi son appel aux dons de matériels aux tabliers, blouses, gants et charlottes. Après un appel aux dons de masques et de solution hydro-alcoolique lancé le 19 mars, "afin de compléter le dispositif de solidarité au profit des personnels de santé, le préfet de l’Eure étend l’appel aux dons de matériels aux blouses de service, tabliers jetables, gants et charlottes (issus par exemple de stocks d’établissement de restauration)."

En fonction des catégories de matériels, les dons seront utilisés pour des usages adaptés aux besoins des différents services de santé, en lien avec l’Agence régionale de santé.

Pour en proposer, vous pouvez contacter la préfecture au 02 32 78 27 27.