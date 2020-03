Coronavirus - "Applaudir, faire du bruit pour montrer qu'on existe" nous dit un psychothérapeute

Comme leurs voisins espagnols ou italiens ces derniers jours, les Français ont applaudi ce mardi soir, de leurs appartements où ils sont confinés, le personnel soignant en première ligne contre l'épidémie de coronovirus. Le mot d'ordre a été donné sur les réseaux sociaux dans la journée, et France Bleu vous invite à venir grossir la foule : "Bravo les soignants", la clameur s'est faite entendre un peu partout en France. Et le mouvement est appelé à perdurer, chaque soir, jusqu'à la sortie de la crise si possible.

Sur France Bleu Gard Lozère, ce mercredi, le psychothérapeute Guy Lesoeurs est enthousiaste, et le mot est faible : "C'est fantastique, parce que ça montre le lien et le besoin de communiquer. Applaudir, faire du bruit pour montrer qu'on existe. Les gens dans leur intimité sont capables aussi d'aller vers l'autre même s'ils sont dans un espace limité. Et ça, ça prend le coeur, c'est vraiment le lien démontré." L'expert poursuit : "ça signifie aussi qu'on remercie ceux qui nous protègent, et pour les remercier on reste chez soi. "

"C'est la résistance. Je résiste avec mon esprit, mais aussi avec mon corps. Pour les aider, il ne faut pas que je sois malade, il faut que moi je garde ma force. Je vais rester chez moi pour ne pas encombrer les salles d'attente, pour laisser la place aux autres, parce que moi aussi je peux être un futur patient qui en aura besoin" Guy Lesoeurs, psychothérapeute, sur France Bleu Gard Lozère

Sur France Bleu Gard Lozère, ce mercredi, le psychothérapeute Guy Lesoeurs est enthousiaste devant le mouvement qui appelle à applaudir les soignants, chaque soir Copier

Partout en France, les vidéos sont relayées sur les réseaux sociaux.