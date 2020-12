Coronavirus : après le choc des 19 morts, la vie reprend à la maison de retraite de Jarnac en Charente

La résidence médico-sociale de Jarnac a payé un lourd tribut au coronavirus. En deux mois, ce sont 19 résidents qui n'ont pas survécu à la maladie. Aujourd'hui, on tourne la page. Les 70 résidents aspirent désormais à la liberté après cinq semaines de confinement. Et les fêtes de Noël arrivent.

Ce mercredi 16 décembre, 100% des résidents et soignants testés sont négatifs à l'Ehpad de Jarnac, en Charente. Un nouveau dépistage doit avoir lieu la semaine prochaine. Au total, 19 résidents de la maison de retraite ont succombé au Covid en deux mois en octobre-novembre. La période de confinement et d'isolement dans les chambres a été pénible pour tout le monde. "J'étouffe, il faut que je sorte, j'ai besoin de liberté", confie Marie-Berthe Gacheneau (95 ans), qui réside à la maison de retraite depuis le 13 juillet, après avoir vécu longtemps seule chez elle. "J'ai envie d'aller à la pêche", rétorque Carmen Robert (81 ans), surnommée "Lulu" par ses proches, ancienne salariée de la résidence médico-sociale, "et j'ai envie de rigoler".

Marie-Berthe Gacheneau (95 ans), réside à la maison de retraite depuis le 13 juillet, après avoir vécu longtemps seule chez elle. © Radio France - Pierre Marsat

Construire l'avenir.

Toutes deux ont été testées positives pendant la crise, mais elles n'ont pas été malades. Certaines de leurs amies n'ont pas survécu, et sont parties "en trois jours". L'émotion étreint Carmen quand elle y pense, mais maintenant il faut "construire l'avenir", lui conseille la psychologue de l'établissement. Alors, elle se tourne vers Stéphane, l'animateur qui lui a promis, depuis deux ans, d'aller à la pêche et de l'emmener en promenade dès que possible. Une infirmière indique que des liens nouveaux se sont créés entre les soignants et les résidents pendant la crise d'octobre et novembre.

"J'ai envie d'aller à la pêche" confie Carmen Robert (81 ans), surnommée "Lulu". © Radio France - Pierre Marsat

Retrouver leurs familles

Pour les fêtes de Noël, le règlement intérieur va être un peu assoupli, annonce la directrice adjointe de l'Ehpad, Anne Rougnant. Les résidents vont pouvoir retrouver leurs familles, quand ils en ont une ou qu'elle n'est pas trop éloignée, mais au retour ils devront être de nouveau confinés dans leurs chambres pendant sept jours. Déjà, dès la semaine prochaine, les repas vont pouvoir être pris en communauté. C'est le meilleur moyen de retrouver la vie sociale et oublier enfin les moments dramatiques vécus depuis deux mois.

La résidence médico-sociale de Jarnac a payé un lourd tribut au coronavirus. © Radio France - Pierre Marsat

Reportage à la maison médico-sociale de Jarnac Copier